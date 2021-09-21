В Париже состоится встреча Михаила Швыдкого и Кристин Моро

Встреча пройдет 22 сентября в посольстве России во Франции, сообщили «Культуре» организаторы.

В рамках Перекрестного Года межрегионального сотрудничества между Россией и Францией состоится встреча специального представителя Президента РФ Михаила Швыдкого и Уполномоченной МИД Франции по международному и межрегиональному сотрудничеству Кристин Моро. На встрече будут рассмотрены вопросы партнерских и побратимских связей между новыми российско-французскими муниципальными парами, говорится в сообщении.

В рамках Перекрестного года Россия-Франция были отмечены юбилеи установления побратимских отношений между Тихвиным и Эрувилем-Сент-Клером, между Псковом и Арлем, между Ярославлем и Пуатье, отметили организаторы.