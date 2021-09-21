В Петербурге откроется театральный «Осенний марафон»

Фестиваль начнет пьеса Володина на татарском языке, сообщила на пресс-конференции в Петербургском пресс-центре ТАСС арт-директор фестиваля театровед Марина Дмитревская.

Театральный фестиваль проходит под знаком драматургии Александра Володина. Смотр откроется 21 сентября показом его пьесы «Пять вечеров» на татарском языке.

Спектакль Айдара Заббарова представят на сцене ТЮЗа артисты Татарского академического театра имени Галиасгара Камала.

«Главное для нас — сохранять человеческую володинскую ноту, которая заложена в идею фестиваля. Поэтому мы продолжаем его в условиях пандемии, хотя пришлось изменить наш формат», — пояснила Дмитревская.

Театровед отметила, что в программу вошли три традиционных направления фестиваля: спектакли по пьесам Володина, по текстам авторов Володинской «группы крови» и по современной драматургии, которая следует путем мастера.