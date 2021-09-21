Находки на трассе «Таврида» впервые представят на выставке в Херсонесе Таврическом

Об этом сообщила пресс-служба Института археологии Российской академии наук.

В пятницу, 25 сентября в 14:00, Государственный музей-заповедника «Херсонес Таврический» совместно с ИА РАН открывают выставку «Мир варваров Таврии и Херсонес, Рим, Византия».

На выставке впервые будут представлены предметы, найденные учеными ИА РАН в 2018–2021 годах при раскопках в зоне строительства автотрассы «Таврида», и археологических разведок на месте будущего историко-археологического парка «Херсонес Таврический», которые в 2020 году провела комплексная экспедиция ИА РАН, Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» и Государственного Эрмитажа.

На экспозиции можно будет увидеть предметы из могильников Фронтовое 3 и Киль-Дере 1, датированные второй половиной I – началом V века: керамику, стеклянные сосуды, ювелирные украшения и надгробные стелы с ликами варваров. Особую группу составят находки из Южного пригорода Херсонеса, относящиеся к периоду римского присутствия и эпохе вхождения Херсонеса в состав Византийской империи. Экспонаты рассказывают как о материальной и духовной культуре «варварского» населения Крыма, так и о сильном влиянии на него Римской империи и Византии.

На открытии выставки будут присутствовать губернатор города Севастополя Михаил Развожаев, сенатор Российской Федерации от исполнительной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева. Также в открытии примут участие вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров и другие.

Для посетителей выставка будет работать с 26 сентября по 22 ноября.

Фото: ИА РАН