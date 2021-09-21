Петербургский театр «Мастерская» представит спектакль по «Бесам» Достоевского

Постановка режиссера Романа Габриа будет показана 21 сентября, сообщили в театре.

Премьера спектакля «Петруша, сын ли ты мой или нет?» по мотивам романа Федора Достоевского «Бесы» поставлена в жанре «русского дель арте». Работу осуществил главный режиссер труппы Роман Габриа, выступивший в этой работе как режиссер по пластике, а также художник по костюмам и гриму.

«Идеология романа — только среда, в которой развивается страшный и вечный конфликт отца и сына Верховенских: отца-инфантила, отказавшегося от ответственности за беспомощного ребенка, и сына-монстра, выросшего без любви, семьи и дома. Бесы здесь — не предвестники революции, а орудие одного человека в борьбе с другими», — пояснили замысел спектакля в пресс-службе учреждения.

Режиссер распахивает перед зрителями балаган в пустом пространстве сцены, делая страшное смешным, демонов — паяцами, монстров — карикатурами. Преувеличенный грим актеров, пародийная пластика, нарочитые интонации и гротесковые мизансцены стали новым способом прочтения текста Достоевского, отмечается в сообщении.