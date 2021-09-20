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Экспертный совет Президентского фонда культурных инициатив озвучил предварительные итоги грантового конкурса

20.09.2021

Экспертный совет Президентского фонда культурных инициатив озвучил предварительные итоги грантового конкурса

Итоговый список победителей и финальные результаты первого грантового конкурса утвердят члены Координационного комитета в ходе предстоящего заседания, сообщает пресс-служба ведомства.

Итоговый список победителей и финальные результаты первого грантового конкурса утвердят члены Координационного комитета в ходе предстоящего заседания, сообщает пресс-служба ведомства.
Экспертный совет Президентского фонда культурных инициатив, возглавляемый композитором и продюсером Игорем Матвиенко, провел третье заседание, на котором были подведены предварительные итоги объявленного 15 июня грантового конкурса в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Местом для проведения мероприятия был выбран музыкальный театр «Геликон-опера».

В ходе заседания члены экспертного совета определили список проектов, рекомендованных к получению грантов по результатам независимой экспертизы. Итоговое решение будет принято Координационным комитетом по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

На отдельное обсуждение членов экспертного совета были вынесены проекты с непростыми и дискуссионными вопросами в оценках экспертов.

Напомним, в период заявочной кампании конкурса в информационной системе Президентского фонда культурных инициатив зарегистрировались свыше 38 тысяч авторов проектов из 84 субъектов Российской Федерации. Итоговое количество оформленных и поданных заявок — 12460 из 83 регионов.

Президентский фонд культурных инициатив создан 17 мая по инициативе Президента России Владимира Путина. Распоряжением Правительства РФ на проекты в области культуры, искусства и творчества в 2021 году выделено 3,5 млрд рублей.
Фото: pixabay