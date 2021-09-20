Телеканал «Россия» представит премьеру детективного сериала «Шуша»

Показ пройдет 27 сентября в 21:20, сообщила пресс-служба вещателя.

Главные роли в многосерийной детективной мелодраме «Шуша» исполнили Анастасия Панина, Иван Оганесян и Елена Коренева.

По сюжету, эксперт-криминалист Александра Ладынина (Анастасия Панина) способна раскрыть любое преступление в одиночку. На первом месте у нее только работа – сослуживцы ее ценят, уважают и немного побаиваются.

На своей личной жизни героиня давно поставила крест. Она никогда не была замужем, живет вместе с мамой-математиком (Елена Коренева), которой помогает ей воспитывать 13-летнего брата-непоседу.

Однако с появлением нового начальника убойного отдела Ильи Власова (Иван Оганесян) все меняется. Он знает не только детское прозвище Александры – Шуша, но и многое, о чем другие даже не догадываются.

Фото: телеканал «Россия»