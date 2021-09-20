В Храме фараонов в Египте нашли сакральные артефакты для жертвоприношений богам

Об открытии египетских археологов сообщает Ahram Online.

Археологическая миссия Министерства по делам древностей в ходе раскопок в древнем царском храмовом комплексе нашла целую коллекцию ритуальных предметов, использовавшихся для религиозных церемоний в честь богини Хатхор. Подобный полноценный набор религиозных ритуальных инструментов найден впервые, отмечают ученые.

Артефакты ежедневно использовались для ритуалов в честь богини Хатхор. Их нашли в Храме фараонов в провинции Кафр-эль-Шейх, которая расположена к северу от Каира.

Центральным артефактом набора стала статуя самой богини Хатхор, которая была вырезана из известняка. В набор также входили фаянсовые курильницы, одна из которых украшена изображением головы бога Гора.

Археологи также нашли множество глиняных сосудов. Другими предметами оказались статуэтки богини плодородия Таурт и Джехути, а также небольшое кресло для беременных и подставка для подношений.

Фото: Egypt Ministry of Antiquities