Русский музей приглашает на Арт-медиации на выставке Маттиоли и русского кубофутуризма

Регулярные мероприятия начнутся 23 сентября в Михайловском замке, сообщили в пресс-службе музея.

С 23 сентября Русский музей на регулярной основе предлагает петербуржцам и гостям города стать участниками арт-медиаций.

Арт-медиация – современный формат посещения музея: небольшая группа участников (до 15 человек) вместе с ведущим арт-медиации рассматривает и истолковывает произведения искусства, отталкиваясь от своего восприятия, жизненного опыта, собственных ценностей и интересов. Диалог, в котором высказывание каждого независимо и ценно, таит неожиданные смыслы, помогает лучше понимать искусство, углубить представление о себе, найти интересных собеседников, с которыми, возможно, и после захочется продолжить общение. Во время арт-медиации могут быть использованы разные приемы и ресурсы, включая жесты, танцы, пантомимы, ролевые игры, однако каждый раз человек, намеревающийся принять участие в арт-медиации, будет извещен о программе предстоящей встречи, ее основных вопросах для обсуждения и видах деятельности.

Русский музей первым в стране организует арт-медиации в качестве особой услуги, практикующейся наряду с экскурсиями, лекциями, музейно-педагогическими занятиями как на временных выставках, так и в постоянных экспозициях классического и современного искусства. Билеты на арт-медиацию можно приобрести также по Пушкинской карте.

Картина: Иосиф Шарлемань. Михайловский замок в 1850-х годах