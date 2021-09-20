Что смотреть любителям «Гарри Поттера»

Если фильмы с Гарри Поттером немного надоели, стоит обратить внимание на другие фантастические и приключенческие ленты. Мы собрали подборку фильмов, которые могут заинтересовать любителей фильмов о «мальчике, который выжил».



«Фантастические твари»





Два фильма из вселенной Гарри Поттера уже вышли. Третий обещают представить в 2022 году. Эту серию можно назвать приквелом к поттериане. События в ней разворачиваются за 65 лет до действия основной саги. Ньют Саламандер — магозоолог. В его волшебном чемодане — настоящий зоопарк, в котором живут редкие животные. Он приезжает в Нью-Йорк за новым зверем, а из чемоданчика сбегают другие обитатели. Собирая животных по городу, Саламандер влюбляется, заводит друзей и находит нечто, за чем охотится главный злодей того времени — Грин-де-Вальд.





«Бесконечная история»





Бастиан убегает от хулиганов и прячется в книжном магазинчике. Там он находит книгу, открыв которую попадает в Фантазию. Волшебная страна, в которой живут необычные существа, находится под угрозой Великого Ничто. Оно поглощает ее, а воин Атрейю сражается с сильнейшим врагом. Фантазия Бастиана может помочь стране выжить.





«Матильда»





Девочка по имени Матильда переходит в школу, где у нее начинаются проблемы. Однако она не простая девочка. Матильда умеет умножать в уме огромные числа, взглядом передвигать предметы. Родители не замечают ни ее проблем, ни ее способностей. Но в школе они ей пригождаются. Фильм Дэнни Де Вито снят по роману Роальда Даля.



«Спайдервик: хроники»





Семья переезжает в старинный дом, в котором творятся странности. Джаред находит дневник Артура Спайдервика, который он вел 80 лет назад. В нем мальчик обнаруживает энциклопедию волшебных существ и другую информацию о волшебной стране. За дневником охотится огр Мульгарат. С его помощью он хочет подчинить весь волшебный мир.





«Перси Джексон»





Фильмы основаны на романах Рика Риордана, но значительно переработаны авторами. Вряд ли их оценят фанаты оригинальной книжной серии. Перси Джексон был обычным подростком, пока однажды его преподавательница не превратилась в фурию и не попыталась его убить. Тогда мать увозит его в Лагерь полукровок. Оказывается, Перси — наполовину бог, ведь его отец — Посейдон.





«Хроники Нарнии»





В серию вошло три фильма, снятых по одноименному произведению К.С. Льюиса. В этих фильмах в центре сюжета тоже оказываются дети — две сестры и два брата. Они попадают в волшебную страну через шкаф. В Нарнии царит вечная зима, из-за того что власть захватила Белая Колдунья. Дети знакомятся с Фавном и Львом Асланом и выполняют пророчество, освобождая страну от проклятья. Но на этом их приключения не заканчиваются.





«Алиса в Стране чудес»





Еще одна экранизация известной детской книги Льюиса Кэрролла. К сегодняшнему дню вышли два фильма. Первый начинается с того, что повзрослевшая Алиса попадает в волшебный мир, но она не помнит, что в детстве уже бывала в нем. Ей предстоит вспомнить старых друзей, одолеть дракона Бармаглота и покончить с властью Красной Королевы.





Фото: кадр из фильма «Спайдервик: хроники»