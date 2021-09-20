Топ-5 малоизвестных сериалов 2021 года

«Культура» представляет гид по небанальным сериалам, которые вышли в этом году. Фантастика, мистика, драма, комедия, триллер — выбор на любой вкус.





«Чепелуэйт»





Сериал по рассказам Стивена Кинга с Эдрианом Броуди в главной роли обещает мрачную атмосферу, полную тайн и ужасов. Овдовевший капитан с двумя детьми перебирается в фамильный особняк, в котором сложно не сойти с ума. Но главный герой не сдается и доходит до истины. Он узнает страшные секреты своей семьи.





«Супермен и Лоис»





Сериал представляет новый взгляд на историю Супермена, который сконцентрирован на его отношениях с журналисткой Лоис Лейн. Он подойдет любителям кинокомиксов, которые устали от масштабных блокбастеров последних лет. В этом проекте Супермен — отец и муж, у которого развиваются отношения с детьми, женой и тестем. Супергерой решил пожить простой жизнью. Но оказалось, что работать и быть родителем не так просто.





«Большая секунда»





Отечественный проект режиссера Виктора Шамирова представляет историю бывшей пары. Оба работают сценаристами. Им приходится трудиться над одним проектом, который посвящен сложностям двух влюбленных учителей. В прошлом они встречались, но плохо расстались и больше не общались. Работая над сценарием о любви, они пересматривают представления об отношениях, дружбе, сексе, изменах. В главных ролях — Дмитрий Лысенков и Евгения Борзых.





«Кликбейт»





Мини-сериал на очень актуальную тему — опасность в киберпространстве и увеличивающийся разрыв между реальными людьми и их онлайн-личностями. Он увлекает с первой же серии, а потом несется с такой скоростью, что зрителям может стать не по себе. Любящий муж и брат пропадает и объявляется в ролике с плакатом «5 миллионов просмотров и я умру». Жена и сестра пытаются найти его, попутно раскрывая невероятную тайну близкого человека.





«Частная жизнь»





Еще одна отечественная новинка, которая поднимает тему домашнего насилия. Со стороны семья Ивановых выглядит образцовой. Он (Станислав Бондаренко) — успешный бизнесмен, который «сделал себя сам», и любящий семьянин. Она (Орит Блейзер) — прекрасная жена и мать. Однако дома он угрожает ей, запугивает и избивает. Когда муж убивает человека в драке, семьей начинает интересоваться полиция. Жене приходится спасать себя и ребенка из ада, в который превратилась их жизнь.





Фото: кадр из сериала «Чепелуэйт»