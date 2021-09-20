Творческие вузы впервые представят проекты для участия в программе «Приоритет 2030»

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры России.

Двадцать творческих вузов, в том числе 15 подведомственных Министерству культуры РФ, представят стратегические проекты в рамках отбора на участие в программе «Приоритет 2030». Презентации образовательных учреждений пройдут в течение трех дней, говорится в сообщении.

«Рада приветствовать вас на первом заседании подкомиссии по отбору творческих вузов в рамках программы «Приоритет 2030». Напомню, что пять лучших творческих вузов получат грант в размере 100 млн рублей. Поборются 20 вузов, среди которых 15 — подведомственных Минкультуры России и пять — Минобрнауки России», — сказала министр культуры России Ольга Любимова.

Свои программы представят Российская академия музыки имени Гнесиных, Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, Российский институт театрального искусства — ГИТИС, Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова, Казанский государственный институт культуры, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица, Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова и другие вузы.

Представленные программы включают в себя стратегические и тактические планы по образовательной, научно-исследовательской, инновационной и творческой деятельности. Программы должны носить прикладной характер, быть реалистичными и отражать взаимодействие вуза с регионом, индустрией искусств, работодателями на ближайшие 10 лет.

Отбирать лучшие творческие вузы будет подкомиссия программы, которую возглавила министр культуры России Ольга Любимова. Помимо нее, в состав подкомиссии вошли замглавы ведомства Ольга Ярилова, заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев, художественный руководитель Московского государcтвенного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац Георгий Исаакян, директор Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова Кирилл Крок, генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин и другие.

Программы «Приоритет 2030» направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы — 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021–2025 и 2025–2030 годы. Цель программы «Приоритет 2030» — к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.