Топ-5 отличных французских сериалов

«На зов скорби», 2012-2015





Сериал для любителей фантастики и триллеров. В небольшом городке сотни погибших людей пытаются вернуться в мир и занять свои места в домах, где их никто не ждет. Горожане пначинают защищаться от нашествия умерших родственников и друзей. Возвращение живых мертвецов сопровождается разными странностями.





«Бюро», 2015-2020





Шпионская драма рассказывает историю агента под прикрытием (Матье Кассовиц). Он возвращается домой из шестилетней командировки в Сирию, но продолжает жить двойной жизнью. Разведчик успешно выполнил миссию, но проигнорировал возвращение к своей реальной личности и остался в образе.





«Десять процентов», 2015-2020





В центре повествования — сотрудники и клиенты парижского актерского агентства, которые лавируют между знаменитостями, режиссерами, продюсерами и журналистами. Фоном идут сложности в личной жизни, смерть главы агентства, отношения в коллективе. В сериале об изнанке кино появились Сесиль де Франс, Шарлотта Генсбург, Моника Беллуччи, Изабель Аджани, Жюльет Бинош и другие. С 2015 года вышло четыре сезона.





«Богомол», 2017





Богомол — прозвище необычного серийного убийцы. Особенность преступника в том, что он — женщина. Жанну Дебер приговорили к пожизненному сроку. Спустя четверть века за решеткой у нее появляется подражатель. Дебер соглашается помочь следствию, если делом займется ее сын, работающий в полиции. Всем поклонникам «Декстера» и «Ганнибала». Кстати, в сентябре в России выходит отечественная адаптация этого сериал с Ириной Розановой в главной роли.



«Коллапс», 2019





Сериал описывает последствия мирового кризиса, а также реакцию людей на него. Каждый эпизод мини-сериала разворачивается в новом месте: на ферме или заправке, в магазине или аэропорту. Герои пытаются спастись от внезапного коллапса, который обрушился на Землю. В процессе просмотра сложно не задуматься, как поступить на месте персонажей.



«Люпен», 2021





Приключенческий и драматический детектив рассказывает историю Ассана Диопа, который подражает «джентльмену-грабителю» Арсену Люпену из романов начала ХХ века. Главный герой в исполнении Омара Си («1+1») хочет отомстить за отца, которого богатая семья несправедливо обвинила в краже. Параллельно он развивает отношения со своим сыном.





Фото: кадр из сериала «Люпен»