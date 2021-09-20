В Московском Кремле нашли редкую поливную чашу XV века

О находке в ходе раскопок сообщается в пресс-релизе Института археологии РАН.

В ходе изучения культурного слоя в Большом Кремлевском сквере ученые обнаружили богатую коллекцию артефактов. В наиболее древних культурных слоях ученые нашли свидетельства жизни финно-угорского населения раннего железного века. В более поздних отложениях XIV–XVI веков сохранились остатки городских усадеб, в которых нашли около 400 различных артефактов.

Кирпично-белокаменные конструкции, найденные в прошлом году, оказались фрагментами здания Старых Приказов, разобранного в конце царствования Алексея Михайловича для воздвижения новых «дьячих палат». Об этом здании знали лишь по письменным и изобразительным источникам. Особенностью строения является арочный фундамент. Внутри здания был уложен своеобразный кирпичный «паркет в елочку». Белокаменное крыльцо с лестницей вело внутрь сооружения при входе со двора.

Ученые нашли обломки нескольких поливных чаш XIV века, привезенных из Византии и Золотой Орды, стеклянный перстень из Волжской Булгарии, а также множество железных предметов. Одна из поливных чаш XV века сохранила оттиски штампов, изображающих лицо человека и фантастического животного.

Фото: Институт археологии РАН