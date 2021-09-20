Замгубернатора Нижегородской области номинировали на антипремию «Бандерлоги наследия»

Организаторы обвинили чиновника в разрушении культуры, говорится в сообщении.

Антипремию «Бандерлоги наследия» в номинация «Недоблагоустройство» завоевал заместитель председателя правительства Нижегородской области Олег Беркович. Он отвечал за реконструкцию парка «Швейцария», проведенную с нарушениями природоохранного законодательства, говорится в сообщении.

Парк «Швейцария» был заложен в 1903 году в дачном пригороде учащимися гимназий, родителями и их преподавателями. Его общая площадь составляет 380 га. Сегодня парк входит в перечень объектов культурного наследия Нижегородской области.

В июле 2020 года начались работы по благоустройству парка, говорится в сообщении. Стоимость контракта составила более 3,7 млрд рублей. По контракту подрядчик должен выполнить комплексное благоустройство 52,2 га территории парка.

С начала реализации согласованного властями проекта против выступают нижегородцы, активисты-градозащитники и экологи, создавшие попечительский совет парка. Каждый вторник они выстраиваются в живые цепи вдоль проспекта Гагарина напротив парка и светят фонариками, чтобы выразить свое несогласие с тем, как идет реконструкция «Швейцарии». Активисты уверены, что проект реализуется с нарушением регионального и федерального природоохранного законодательства.

Парк «Швейцария» является озелененной территорией общего пользования (ОТОП) и объектом культурного наследия регионального значения, следовательно, любое строительство на территории недопустимо, поскольку является нарушением действующего законодательства, заявили организаторы антипремии.