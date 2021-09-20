Голливудские актеры, ставшие музыкантами

Стивен Сигал





Герой боевиков 90-х умеет не только драться: он поет и исполняет блюз. В начале нового тысячелетия Стивен Сигал записал два альбома с песнями собственного сочинения. Первый альбом вышел в 2004 году после того, как карьера в боевиках пошла на спад. Работу встретили тепло. Сигал решился на запись второй пластинки, которая стала еще удачнее. Музыкой он начал заниматься до работы в кино. Актер и музыкант коллекционирует винил. А еще у него есть гитара, которая, по слухам, принадлежала Би Би Кингу.





Брюс Уиллис





В начале актерского пути Брюс Уиллис подрабатывал барменом и певцом в кабаках. Первый коммерческий успех в кино способствовал и началу музыкальной карьеры. Он записал первый кавер-альбом в 1987 году. Пластинка была довольно успешной. Через пару лет Уиллис записал второй альбом, где продемонстрировал игру на губной гармошке. Хотя альбом не был коммерчески успешным, музыкант не забросил дело. Он продолжил экспериментировать. До сих пор он иногда гастролирует с группой The Accelerators.





Джонни Депп





С детства будущая звезда «Пиратов Карибского моря» мечтал стать музыкантом, а не актером. В подростковом возрасте Депп учился играть на гитаре. Затем пытался жить в стиле рок-н-ролла с обилием алкоголя и игрой в неизвестных группах. Позже закрепился в команде The Kids, которая выступала на разогреве у Игги Попа. Но особых денег он не зарабатывал, пока не пошел в актеры. Несмотря на успех на новом поприще, Депп не забыл любовь к музыке. Он участвует в группе Hollywood Vampire, которую основал вместе с Элисом Купером и Джо Перри (Aerosmith). В разное время в ее составе играли разные музыканты: Кит Мун, Пол Маккартни, Берни Топин, Ринго Стар и другие. В 2018 году группа выступила в России.





Райан Гослинг





Вместе с другом Заком Шилдсом Райан Гослинг создал группу Dead Man’s Bones. Парни сошлись на любви к ужастикам, зомби и привидениям. Название группы отсылает к этой симпатии. В дискографии группы значится один альбом. Кроме того, музыканты сняли три клипа на свои композиции. Оказалось, что Гослинг хорошо поет.





Джаред Лето





Обладатель «Оскара» за роль в фильме «Даласский клуб покупателей» позиционирует себя как музыкант. Джаред и его брат Шеннон создали группу Thirty Seconds to Mars в конце 1990-х годов. Джаред поет и играет на гитаре, а Шеннон играет на ударных. Пожалуй, Лето можно назвать состоявшимся актером и музыкантом одновременно.





Фото: кадр из фильма «Ла-Ла Ленд»