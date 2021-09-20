Более 200 экспонатов представят на выставке «Франция и Россия. Десять веков вместе»

О новой выставке Музеев Московского Кремля сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Выставка «Франция и Россия. Десять веков вместе» открылась с участием директора департамента музеев и внешних коммуникаций Минкультуры РФ Александра Воронко, который передал организаторам и гостям выставки приветственное слово министра культуры Ольги Любимовой.

«Традиционно в рамках культурного взаимодействия Российской Федерации и Французской Республики проходит много разнообразных мероприятий. Каждое из них несет в себе большую просветительскую миссию и способствует сближению народов», — говорится в приветствии главы ведомства.

Выставка «Франция и Россия. Десять веков вместе» организованна в перекрестный Год межрегионального сотрудничества России и Франции. Многие учреждения культуры обеих стран предоставили для экспозиции уникальные предметы, свидетельствующие о многовековой истории культурных и дипломатических отношений России и Франции. Так, выставку открывает грамота 1063 года, переданная Национальной библиотекой Франции и свидетельствующая о династическом браке между французским королем Генрихом I и княжной Анной Ярославной, дочерью Ярослава Мудрого.

В общей сложности гостям выставки «Франция и Россия. Десять веков вместе» будут представлены более 200 экспонатов, собранных из российских, французских и английских фондов, в число которых вошли богатейшие коллекции Версальского дворца, Музея Виктории и Альберта, Эрмитажа, Третьяковской галереи, ГМИИ им. Пушкина, Российской государственной библиотеки и других партнеров выставки.

Выставка «Франция и Россия. Десять веков вместе» продлится до 9 января 2022 года в выставочных залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца.

Фото: Минкультуры РФ