Съемки полнометражного фильма о Чебурашке начались в Сочи

Полнометражный фильм «Чебурашка» начали снимать в Сочи, сообщила пресс-служба компании «Централ Партнершип».

В сообщении компании говорится, что для создания атмосферы сказочного безвременья авторы фильма выбрали живописные локации: парк «Дендрарий», морская набережная, санаторий «Орджоникидзе». Также съемки пройдут в Кисловодске и Пятигорске, а завершатся в Москве.

По сюжету фильма, Чебурашка – не плюшевая игрушка, а живой зверек из плоти и крови, обитающий в апельсиновой роще в далекой стране. Жизненный путь приводит его в город у моря, где он повстречается с разными героями картины.

За создание персонажа на большом экране отвечают компьютерные технологии, которые интегрируют в фильм методом совмещения Full CG. Сценарий фильма был создан при совместной работе авторов студии Yellow, Black and White во главе с Виталием Шляппо, а режиссером картины выступает Дмитрий Дьяченко, снявший ранее фильмы «О чем говорят мужчины», «Кухня в Париже», «Последний Богатырь».

Роль Гены, который в полном метре станет «не совсем крокодилом», исполняет Сергей Гармаш, а производством фильма занимаются студии Yellow, Black and White и START при участии киностудии «Союзмультфильм», телеканалов «Россия» (ВГТРК) и СТС. Релиз картины запланирован на 1 января 2023 года, дистрибуцией фильма займется «Централ Партнершип».

Фото: кадр из мультсериала