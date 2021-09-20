Исторический урок «Спаса на Крови»

Когда приходишь в музей или на выставку, никогда не предполагаешь, какой из выставленных экспонатов окажется именно тем, увидев который, понимаешь, что оказался в этом месте не случайно. Тот экспонат, от которого начнет раскручиваться нить, уводящая в совсем другой мир и другое время. На выставке «Храм-реквием» таким экспонатом стал для меня маленький пожелтевший от времени «Билет». В нем было удивительно все — от события, на которое он являлся пропуском, до его огромной ценности для семьи, через века сохранившей это бумажное свидетельство их прикосновения к истории. С билета для входа на закладку храма Спаса на Крови началось мое открытие выставки «Храм-реквием».

Иди — и смотри

В допандемическое время питерский храм Спаса на Крови, возведенный на месте покушения и смертельного ранения императора Александра II, от отсутствия туристов не страдал. Даже будучи в «лесах» во время проведения реставрации, он привлекал гостей города. Ведь в этом месте сошлись в единое целое и трагическая история одного из российских самодержцев, и проявление великой благодарности русского народа, и гениальность архитекторов, строителей, художников. Однако пандемия внесла коррективы в планы путешественников, и не все, кто хотел посетить этот исторический и культурный памятник Санкт-Петербурга, смогли реализовать свои мечты. Сотрудники двух музеев — Санкт-Петербургского государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» и донского музея-заповедника М.А. Шолохова — решили противостоять пандемии и организовали совместный проект «Храм-реквием». Тем более что в 2021 году исполняется 50 лет с того дня, когда по решению исполкома Ленгорсовета мемориальный храм вошел в состав государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» в качестве филиала, и 140 лет со дня гибели императора Александра II. Эти памятные даты послужили поводом для появления экспозиции о «Спасе на Крови».

Проделали огромную работу, ведь нужно было собрать все материалы не только о причинах появления храма в этом месте, но и об этапах его строительства, о людях, вложивших силы и умения в этот храм, и о современной жизни памятника. В экспозиции представлены уникальные документы, предоставленные Государственным музеем истории религии, Российским государственным историческим архивом, Центральным государственным историческим архивом Санкт-Петербурга, Центральным государственным архивом Санкт-Петербурга, Центральным государственным архивом кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, Музеем истории камнерезного и ювелирного искусства.

В одном из этих фондов и сохранился входной билет на закладку храма, ставший скромным экспонатом выставки.

Как отметил первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной думы Федерального Собрания РФ Александр Шолохов, на выставке экспонируется ряд совершенно уникальных предметов — например, коронационный альбом императора, который ранее не покидал стен музея-памятника.

Имеете право!

Второе мое открытие на выставке «Храм-реквием» связано с камнями мостовой, обагренными кровью императора. Все булыжники этого трагического места были тщательно сохранены (буквально пронумерованы), и уже в стенах храма воссоздана часть мостовой. Обычный булыжник со следами крови погибшего государя стал для меня ни много ни мало памятником жертвам терроризма, и российский император Александр Второй стал одной из них. На него было совершено множество покушений, пока в марте 1881 года террористы все-таки не завершили свое дело. Царя, осуществившего множество реформ, среди которых самая главная — отмена крепостного права, царя, получившего в народе эпитет Освободитель, убили ради свободы того самого народа. И именно народ стал собирать деньги на строительство храма на месте убиения, в память о царе-освободителе, царе-мученике. По словам директора Санкт-Петербургского государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрия Мудрова, на колокольне «Спаса на Крови» есть мозаичные гербы российских губерний, сделавших пожертвования на храм. Есть там и герб Войска Донского. «Так что имеете право! Нет ничего удивительного в том, что эта выставка впервые экспонируется именно на земле Войска Донского!» — заметил гость из Питера.

— Организованные при содействии федеральных музеев выставочные проекты в субъектах — это бесценный вклад в сохранение культурного и научного наследия России. И для культурной жизни Донского края реализация данного проекта в регионе — значимое событие, — поддержал его первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

А я смотрела на герб донских казаков, на макет храма, на фотографии, запечатлевшие моменты строительства памятника, и думала о том, что организаторы выставки «Храм-реквием» хотели не только напомнить о трагическом событии, но и уберечь современников от повторения ошибок прошлого.

Секретный фрагмент

Третьим экспонатом, необыкновенно притягательным для посетителей экспозиции, оказалась деталь одной из маковок храма. Не каждому туристу, попавшему в храм в Санкт-Петербурге, будет представлена возможность прикоснуться рукой к фрагменту декоративного покрытия. Когда потихоньку от бдительных смотрителей зала прикладываешь ладонь к этой небольшой пирамидке, можно ощутить, как она аккумулировала в себе все питерские дожди и снега, все осенние ветры, балтийские туманы, весь дух Северной столицы. А вдруг она и желания исполняет? Я на всякий случай загадала и украдкой потерла пирамидку.

Я верю, что мечты сбываются. Когда я была в Санкт-Петербурге, в храм Спаса на Крови не попала, а через полгода храм, в виде выставки, сам приехал в Ростов-на-Дону.