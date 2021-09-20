Радио «Орфей» запускает цифровую медиаплатформу

22 сентября в 14.00 в информационном агентстве ТАСС состоится онлайн-пресс-конференция, посвящённая запуску первой отечественной цифровой медиаплатформы «Орфей» – orpheus.ru, сообщает пресс-служба радио «Орфей».



Этот проект Российского государственного музыкального телерадиоцентра и входящей в его состав радиостанции классической музыки «Орфей» станет первым в стране агрегатором академического классического музыкального контента. На медиаплатформе «Орфей» откроются разделы: «Концерты», «Балеты», «Оперы», «Детям» и «Фильмы» (документальные ленты, посвящённые классической музыке), и в этот же день любители классической музыки смогут увидеть первую онлайн-трансляцию – концерт финала Всероссийского конкурса молодых композиторов, приуроченного к международному форуму International Rostrum of Composers. Для расширения аудитории платформы планируется создание англоязычной версии и открытие новых разделов: «Золотой фонд», «Мастер-классы», «Разговоры о музыке».

Запуск медиаплатформы приурочен к 30-летию единственной в России государственной радиостанции классической музыки «Орфей». Весной 2020 года, в разгар пандемии, радио «Орфей» выступило инициатором создания интернет-проекта «Телевизор классики». Благодаря его запуску, зрители, находившиеся в полной изоляции, смогли увидеть как многочисленные работы музыкальных театров и концертных залов по всей стране от Большого и Мариинского театров до филармоний Сибири и Урала, так и собственные проекты радио «Орфей» – концерты и музыкальные спектакли: «7 нельзя», «Любовь, сошедшая с экрана», мультимедийный проект «Корабль Счастье». «Телевизор классики» стал прообразом медиаплатформы «Орфей» и позволил понять, какие направления наиболее востребованы у слушателей и зрителей.

В пресс-конференции примут участие: Екатерина Ларина, директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Ирина Герасимова, генеральный директор-художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра, Михаил Брызгалов, генеральный директор Российского национального музея музыки, Ханс-Йохим Фрай, режиссёр, художественный руководитель Образовательного фонда «Талант и успех», Дмитрий Бертман, режиссёр, генеральный директор – художественный руководитель Московского музыкального театра «Геликон-опера», Аскар Абдразаков, художественный руководитель Башкирского государственного театра оперы и балета, Екатерина Мечетина, пианистка, доцент Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Наталья Игнатенко, генеральный директор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой», Михаил Хохлов, директор МССМШ (колледжа) имени Гнесиных и Паскаль Лабри, руководитель музыкального направления Европейского вещательного союза (Head Of Music, EBU).

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