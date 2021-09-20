Топ-5 детективных мини-сериалов для тренировки ума

В подборку вошли сериалы, которые не так известны, как экранизации детективов Агаты Кристи и Артура Конана Дойла. Однако они могут пощекотать нервы и затянуть увлекательным сюжетом.





«Невозможно поверить», 2019





Сериал от «Нетфликса» основан на реальных событиях. 18-летняя Мари пережила жестокое изнасилование. Однако в полиции ей не поверили и отклонили заявление. Спустя несколько лет две полицейские взялись за расследование. Они предполагают, что Мари — одна из многих девушек, которые пострадали от серийного насильника.





«Убийства Вальгаллы», 2019





Исландский проект тоже основан на реальной истории. В Исландию приезжает детектив из Норвегии. Ему предстоит расследование дела о первом серийном маньяке в стране. Предполагается, что все жертвы были знакомы с убийцей.





«В густом лесу», 2020





Польский сериал рассказывает историю прокурора Копински, сестра которого пропала много лет назад. Это произошло во время происшествия в летнем лагере. Копински возобновляет расследование, когда узнает, что один из участников тех событий выжил. У него появляется надежда найти сестру.





«Мейр из Исттауна», 2021

Детектив Мейр Шиен (Кейт Уинслет) расследует убийство одинокой матери, проживавшей в маленьком городе в США. Она также должна взяться за старое дело и разобраться с личными проблемами. У нее за плечами — развод, самоубийство ребенка и наркозависимость невестки.





«Небоа», 2020





В центре сюжета испанского детектива — две напарницы, которые расследуют убийство молодой женщины. Ее убили на карнавале, проходившем на острове Небоа. Сотрудницы обнаруживают, что в деле — много моментов, похожих на другие убийства. Хотя местные жители уверены, что девушку убил легендарный человек с головой волка.





Фото: кадр из сериала «Мейр из Исттауна»