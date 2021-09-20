Загадка гигантских кораблей Калигулы

Недалеко от Рима находится озеро Неми, на берегу которого располагался дом императора Калигулы. Он вошел в историю как правитель, отменивший репрессивные меры предшественников. Со временем он стал жестоким, расточительным и безумным.





Легенды и факты





До сих пор живы сказания о том, что воды Неми когда-то бороздили гигантские корабли, сделанные из металла. Согласно им, по Неми ходили не менее трех кораблей, а на берегу находилась верфь.





Долгое время историки не обращали внимания на предания. Первые попытки подтвердить или опровергнуть их начались в XV веке. Дно исследовали ныряльщики, которые наткнулись на остов судна длиной более 70 метров. В то время поднять останки не удалось. Попытки лишь разрушили их. Изучение продолжили под водой. Однако оснащение не позволяло сделать это тщательно.





В XIX веке корабли снова анчали изучать, но не с научными целями. В это время древности и ценности собирали, чтобы продать. Что-то оказалось в музейных коллекциях, что-то — в частных собраниях.





Только в начале ХХ века при Бенито Муссолини решили осушить озеро, чтобы поднять корабли. Для этих целей использовали древний туннель, который служил для регулирования уровня воды в озере. На его подготовку ушло два года. Затем построили дорогу для перевозки судов. В 1929 году подняли один корабль, в 1930-м — второй.





Восстановленные корабли разместили в музее, который построили на берегу озера. Однако в годы Второй мировой войны в здании произошел пожар — экспонаты погибли. Уцелели только бронзовые и обугленные деревянные предметы.





Внезапные находки





Исследователи не ожидали найти металлический корабль. Первое судно было сделано из дерева и обшито тройным свинцовым слоем. Гвозди и другие металлические предметы были покрыты антикоррозийным составом, поэтому они очень хорошо сохранились. На палубе обнаружили насосы для откачки воды и другие технические средства, в том числе трубы для подогрева полов и краны для подачи воды.





По описаниям античных авторов, корабли украшали драгоценные камни, на палубе росли деревья, а внутри были сделаны комфортные салоны. Корабли походили на плавучие дворцы.





Историки предполагают, что корабли могли использовать в религиозных целях. Остается загадкой, почему их затопили после использования вместе со всеми ценностями.





Фото: CM Knight-Smith — Scientific American Volume 95 Number 02 (July 1906), Publication date 1906-07-14, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90820542