Британский актер Джон Чаллис умер в возрасте 79 лет

Английский актер Джон Чаллис скончался на 80-м году жизни, сообщает The Independent.

В сообщении издания говорится, что артист умер в результате онкологического заболевания. «Мы с тяжелым сердцем приносим вам такие печальные новости. Наш и ваш дорогой друг, Джон Чаллис, мирно скончался во сне после долгой борьбы с раком», — сказано с заявлении семьи актера.

В начале осени стало известно, что Чаллис отменил турне с выступлениями из-за ухудшения здоровья. Самой известной ролью Джона Чаллиса был дилер подержанных автомобилей Бойси из самого популярного ситкома телеканала Би-би-си «Дуракам везет», который выходил с 1981 по 2003 год. Зрителям так полюбился персонаж, сыгранный Чаллисом, что в 2005-м на экраны вышел спин-офф шоу.