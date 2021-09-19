Фестиваль «48 часов Новосибирск» посетили более 15 тысяч человек

Более 15 тысяч человек посетили площадки фестиваля современного искусства «48 часов Новосибирск», который проходил с 17 по 19 сентября, сообщили организаторы мероприятия.

По предварительным данным, на площадках было 15 тысяч зрителей, плюс публика в общественных пространствах города. Год назад официально называли 10 тысяч человек, включая общественные пространства, говорится в сообщении.

В этом году число площадок фестиваля выросло более чем вдвое – с 20 до 48. Как пояснял директор Гёте-Института в Новосибирске, одного из организаторов фестиваля, Пер Брандт, расширить немецкую программу удалось за счет размещения арт-проектов на открытых пространствах в городе.

Куратор немецкой программы Нора Цендер поведала, что в рамках фестиваля было представлено несколько арт-проектов, в том числе на тему влияния пандемии на разные стороны жизни. Также в германской части фестиваля будут представлены арт-проекты, выполненные в тандеме российскими и немецкими художниками.

