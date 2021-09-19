Фестиваль «48 часов Новосибирск» посетили более 15 тысяч человек

19.09.2021

Фестиваль «48 часов Новосибирск» посетили более 15 тысяч человек

Более 15 тысяч человек посетили площадки фестиваля современного искусства «48 часов Новосибирск», который проходил с  17 по 19 сентября, сообщили организаторы мероприятия. 

По предварительным данным, на площадках было 15 тысяч зрителей, плюс публика в общественных пространствах города. Год назад официально называли 10 тысяч человек, включая общественные пространства, говорится в сообщении.

В этом году число площадок фестиваля выросло более чем вдвое – с 20 до 48. Как пояснял директор Гёте-Института в Новосибирске, одного из организаторов фестиваля, Пер Брандт, расширить немецкую программу удалось за счет размещения арт-проектов на открытых пространствах в городе. 

Куратор немецкой программы Нора Цендер поведала, что в рамках фестиваля было представлено несколько арт-проектов, в том числе на тему влияния пандемии на разные стороны жизни. Также в германской части фестиваля будут представлены арт-проекты, выполненные в тандеме российскими и немецкими художниками.