Фестиваль «48 часов Новосибирск» посетили более 15 тысяч человек

19.09.2021
По предварительным данным, на площадках было 15 тысяч зрителей, плюс публика в общественных пространствах города. Год назад официально называли 10 тысяч человек, включая общественные пространства, говорится в сообщении.
В этом году число площадок фестиваля выросло более чем вдвое – с 20 до 48. Как пояснял директор Гёте-Института в Новосибирске, одного из организаторов фестиваля, Пер Брандт, расширить немецкую программу удалось за счет размещения арт-проектов на открытых пространствах в городе.
Куратор немецкой программы Нора Цендер поведала, что в рамках фестиваля было представлено несколько арт-проектов, в том числе на тему влияния пандемии на разные стороны жизни. Также в германской части фестиваля будут представлены арт-проекты, выполненные в тандеме российскими и немецкими художниками.