Российский писатель Владимир Тучков умер в 72 года

В Москве на 73-м году жизни скончался российский писатель и поэт Владимир Тучков, сообщает Lenta.ru.

Тучков родился 16 апреля 1949 года в городе Мытищи, окончил Московский лесотехнический институт. На протяжении 18 лет работал программистом и системотехником.

С 1990 по 2002 год был журналистом в нескольких СМИ, в том числе в «Московском комсомольце» и «Вечерней Москве». Первые литературные публикации Тучкова появились в конце 1980-х годов.

В конце 1980-х — начале 1990-х годов писатель входил в московский клуб «Поэзия» и принимал участие в его акциях. В начале 2000-х написал роман «Танцор», по которому был снят одноименный сериал.

Произведения Тучкова издавались в России, Болгарии, Германии, Израиле, Франции, Венгрии, Дании и других странах.