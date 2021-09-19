Макрон откроет выставку «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства» в Париже

19.09.2021
Уникальную коллекцию представят в парижском фонде Fondation Louis Vuitton, расположенном в живописном Булонском лесопарке. Торжественную церемонию в выставочном центре глава французского государства посетит вместе с супругой Брижит.
Их будет сопровождать министр культуры Франции Розлин Башло. В Администрации президента сообщили, что коллекция братьев Михаила и Ивана Морозовых впервые показывается вне России.
В сообщении уточняется, что коллекция насчитывает более 200 шедевров искусства конца XIX — начала XX века, созданных французскими и российскими живописцами. Среди них — Сезанн, Гоген, Ван Гог, Ренуар, Моне, Боннар, Дени, Матисс, Дерен, Пикассо, а также Врубель, Малевич, Репин, Ларионов, Серов.
Выставка организована французской стороной совместно с российскими музеями «Государственный Эрмитаж», Государственная Третьяковская галерея и Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Выставка «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства» будет открыта для публики с 22 сентября 2021-го по 22 февраля 2022 года.