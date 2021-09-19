Выставка-фестиваль «Театрократия. Екатерина II и опера» стартует в «Царицыно»

19 сентября в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве начнет работу выставка-фестиваль «Театрократия. Екатерина II и опера» о становлении русского музыкального театра в XVIII веке, сообщает «Культуромания».

К созданию выставки приложил руку художник и архитектор Алексей Трегубов. Всего на фестивале представят исторические материалы и произведения искусства из 27 российских музеев, а также пройдет две театральные премьеры.

Зрители увият VR-спектакль по мотивам русских и итальянских опер, оперу Кристофа Виллибальда Глюка «Китаянки» — копродукция «Царицыно» с театром «Трикстер», Петром Айду, музыкантами «Персимфанса» и солистами вокального ансамбля INTRADA.

Посетители также смогут увидеть спектакль — космооперу «Дидона и Эней» на музыку Генри Перселла в постановке театра «Трикстер». Выставка-фестиваль продлится до 9 января 2022 года, сообщает «Культуромания».

Фото: пресс-служба выставки «Театрократия. Екатерина II и опера»