Выставка-фестиваль «Театрократия. Екатерина II и опера» стартует в «Царицыно»

19.09.2021
К созданию выставки приложил руку художник и архитектор Алексей Трегубов. Всего на фестивале представят исторические материалы и произведения искусства из 27 российских музеев, а также пройдет две театральные премьеры.
Зрители увият VR-спектакль по мотивам русских и итальянских опер, оперу Кристофа Виллибальда Глюка «Китаянки» — копродукция «Царицыно» с театром «Трикстер», Петром Айду, музыкантами «Персимфанса» и солистами вокального ансамбля INTRADA.
Посетители также смогут увидеть спектакль — космооперу «Дидона и Эней» на музыку Генри Перселла в постановке театра «Трикстер». Выставка-фестиваль продлится до 9 января 2022 года, сообщает «Культуромания».