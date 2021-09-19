Художница Нина Квитницкая умерла в 101 год

Почетный член Союза художников СССР Нина Квитницкая умерла в Москве в возрасте 101 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В своей квартире в Брюсовом переулке найдена мертвой художница Нина Квитницкая. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», – говорится в сообщении агентства.

Нина Квитницкая родилась 19 декабря 1919 года. Сначала поступила в Московский текстильный институт, однако позже смогла перевестись в Московский институт прикладного и декоративного искусства.

Позже художница начала заниматься фарфором и гжелью. Квитницкая — автор многих образцов посуды и скульптуры, выпускавшихся массово. Ее работы представлены в нескольких музеях, в том числе во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, в Государственном историческом музее.

Принимала участие в Великой Отечественной войне. Являлась почетных членом Союза художников СССР.

Фото: WikiMedia