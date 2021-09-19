Экспозиция о горных тропических лесах вновь откроется в Москве

Закрытая уже более 20 лет субтропическая оранжерея в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве, вновь начала работу, сообщает ТАСС.

В честь этого события была создана экспозиция о горном тропическом лесе. Директор сада Алексей Ретеюм рассказал, что горные тропические леса произрастают в горах тропического пояса на разных континентах Земли.

Он добавил, что среди растений этой категории очень много редких, поэтому сотрудники Ботанического сада пытаются привлечь внимание людей к тому, что надо сохранять такие интересные сообщества растений. По его словам идея создания такой композиции появилась давно.

На данный момент на выставке представлено несколько десятков растений. Ретеюм пояснил, что в экспозиции представлено разнообразие папоротников, орхидей.

Он также выразил надежду, что выставка будет пополнять интересными растениями с помощью экспедиций, например, на остров Калимантан. На выставке представлены также бромелии, лианы и прочие растения из горной климатической зоны, многие из которых доставили в «Аптекарский огород» с других концов планеты.