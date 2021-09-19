Победителем Международного кинофестиваля в Торонто стал британский фильм «Белфаст»

Британский фильм «Белфаст» получил Гран-при 46-го Международного кинофестиваля в Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF), сообщают организаторы киносмотра.

Драма британского режиссера Кеннета Брана расскажет о детстве одного мальчика, роль которого исполнил десятилетний Джуд Хилл. В Торонто состоялась мировая премьера фильма, в широкий прокат он выйдет 12 ноября.

TIFF прошел с 9 по 18 сентября. В этом году на нем представили 132 кинокартины, среди них российская лента «Разжимая кулаки» (2021) режиссера Киры Коваленко. Кинофестиваль в Торонто проводится с 1976 года и является одним из крупнейших в мире.

Главным отличием TIFF от других кинофестивалей является то, что на нем нет официального жюри, а главной наградой является «Приз зрительских симпатий», присуждаемый по результатам зрительского голосования. В 2020 году победу одержал фильм «Земля кочевников» (Nomadland) работающей в США китаянки Хлои Чжао.

Фото: кадр из фильма