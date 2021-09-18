32-й фестиваль «Кинотавр» открылся в Сочи

18 сентября в Сочи открылся 32-й фестиваль «Кинотавр», сообщает ТАСС.

Торжественную церемонию открытия провела певица Манижа. Также во время нее провели первое награждение: петербургского кинопродюсера Сергея Сельянова отметили за уникальное чутье и поддержку российских талантов.

Фильмом открытия стала картина Петра Шепотинника «Нас других не будет» о Сергее Бодрове-младшем. Смотр будет продолжаться до 25 сентября. Председателем жюри конкурса в этом году стала Чулпан Хаматова.

Всего в основном конкурсе представлено 15 картин. Это «Владивосток» Антона Борматова, «Герда» Натальи Кудряшовой, «День мертвых» Виктора Рыжакова, «Дунай» Любови Мульменко, «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, «Медея» Александра Зельдовича, «Молоко птицы» Евгения Марьяна, «Море волнуется раз» Николая Хомерики, «На близком расстоянии» Григория Добрыгина, «Ничья» Лены Ланских, «Нуучча» Владимира Мункуева, «Общага-на-крови» Романа Васьянова, «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова, «Подельники» Евгения Григорьева, «Портрет незнакомца» Сергея Осипьяна.

Фото: официальный сайт фестиваля «Кинотавр»



