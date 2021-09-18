Фотовыставка «Открой свою Корею» стартовала на Арбате

Фотовыставка Национальной организации туризма Кореи и журнала National Geographic Traveler «Открой свою Корею» начала работу на Московском Арбате, сообщает smotrim.ru.

Чтобы лучше познакомиться с культурой восточной страны, под каждой фотографией разместили QR-код с аудиогидом. Церемонию открытия вел не профессиональный конферансье, а главред журнала «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук.

«Выставка прекрасно вписалась в арбатский колорит, я имею в виду ее оформление. При этом ее содержание выпадает. Такое интересное ощущение возникает, когда смотришь. Ты видишь картинки из жизни совершенно другой страны, другой жизни», – отметил главный редактор «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук.

В допандемийный 2019 год Россию посетили 400 тысяч корейцев. За тот же период в Корее побывало 340 тысяч россиян.

Выставка будет работать в ближайшие три месяца – до 17 декабря. Посещение выставки бесплатно для всех желающих.



