Фотовыставка «Открой свою Корею» стартовала на Арбате

18.09.2021
Чтобы лучше познакомиться с культурой восточной страны, под каждой фотографией разместили QR-код с аудиогидом. Церемонию открытия вел не профессиональный конферансье, а главред журнала «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук.
«Выставка прекрасно вписалась в арбатский колорит, я имею в виду ее оформление. При этом ее содержание выпадает. Такое интересное ощущение возникает, когда смотришь. Ты видишь картинки из жизни совершенно другой страны, другой жизни», – отметил главный редактор «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук.
В допандемийный 2019 год Россию посетили 400 тысяч корейцев. За тот же период в Корее побывало 340 тысяч россиян.
Выставка будет работать в ближайшие три месяца – до 17 декабря. Посещение выставки бесплатно для всех желающих.