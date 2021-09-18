Международный Волковский фестиваль стартовал в Ярославле

Международный Волковский фестиваль открылся 17 сентября в Российском государственном академическом театре драмы им. Федора Волкова в Ярославле трагикомедией по пьесе Григория Горина в постановке Сергея Пускепалиса «Забыть Герострата!», сообщает ТАСС.

Пускепалис рассказал, что уникальность фестиваля состоит в названии театра – первый русский. «Кому как ни нам помогать, мотивировать иностранных коллег брать русскую литературу, делать ее центром своего творческого интереса и привозить на сцену первого русского театра, чтобы мы понимали, как нас представляют, как нас видят, как нас трактуют», – добавил режиссер.

Волковский фестиваль будет проходить с 17 по 23 сентября, в этом году его девиз – «Русская драматургия на языках мира». В ярославском фестивале примут участие творческие коллективы из Армении, Белоруссии, Венгрии, Казахстана, Узбекистана и Финляндии.

Кроме того, свои спектакли представят российские театры. Постановки по произведениям Александра Островского, Федора Достоевского, Григория Горина и других авторов представят на сцене старейшего русского театра.

Финский театр Тампере покажет спектакль «Сатана прибывает в Москву» по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Онлайн-показ спектакля пройдет 23 сентября в КЗЦ «Миллениум».