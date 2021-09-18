Путин поприветствовал участников и гостей «Кинотавра»

Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XXXII открытого российского кинофестиваля «Кинотавра», телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В своем обращении президент выразил уверенность в том, что кинофестиваль продолжит культурные традиции России, «преподнесет немало приятных сюрпризов зрителям, подвигнет участников на новые идеи и замыслы, раскроет молодые таланты». Глава государства добавил, что яркая, интересная, насыщенная программа и по-настоящему творческая атмосфера неизменно привлекают к «Кинотавру» внимание профессионального сообщества и широкой публики.

«По праву входя в число наиболее авторитетных и масштабных кинофестивалей России, он объединяет признанных мастеров и перспективных дебютантов, представляет фильмы самых разных жанров, знакомит с оригинальными взглядами режиссеров, актеров, операторов, сценаристов на современное искусство, на настоящее и будущее кинематографа, его значение для культуры, для нашего общества», – отметил Путин. Глава государства пожелал всем участникам и гостям мероприятия благополучия, удачи и вдохновения.