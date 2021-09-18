Стали известны лучшие режиссер и актер года по версии журнала GQ

Имена победителей в голосовании за титул лучшего режиссера и актера года по версии журнала GQ были опубликованы на сайте издания.

Режиссером года стал Данила Козловский, обогнав таких своих коллег, как Олег Трофим, Дмитрий Давыдов, Алвис Херманис, Илья Найшуллер. В сообщении издания уточняется, что такой приз Козловский получил благодаря фильму «Чернобыль», в котором кинематографист «представил новый взгляд на катастрофу», поведав историю двух возлюбленных из Припяти.

Лучшим актером года стал Иван Янковский, который сыграл в сериале «Топи» и фильме «Огонь». В сообщении уточняется, что эти проекты позволили артисту примерить на себя совершенно разные роли, дав ему серьезное преимущество перед соперниками: Тихоном Жизневским, Евгенией Мироновой, Константином Хабенским и Павлом Чинаревым.

Ранее в сентябре 2020 года был опубликован список главных российских актеров десятилетия. Список возглавил Данила Козловский с наибольшим количеством главных ролей, а также показал наибольшую вовлеченность в рекламные кампании.

Фото: кадр из фильма