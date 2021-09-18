В программу Петербургской театральной премии «Прорыв» впервые вошел Псковский театр

Две премьеры Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина впервые вошли в офф-программу Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв», сообщила пресс-служба премии.

Труппа из Пскова представила на Новой сцене Александринского театра документальный секстет «Дни Победы» Веры Поповой. В сообщении пресс-службы говорится, что в «Днях Победы» зрители проследят за судьбой шести молодых людей, на долю которых выпало испытание Великой Отечественной войной.

В пресс-службе добавили, что в этом спектакле нет разделения на сцену и партер: зрители и актеры находятся в едином пространстве, и это – пространство памяти.

19 сентября будет показан детектив в 13-и главах «Свидетельские показания» по пьесе драматурга Дмитрия Данилова. Режиссер спектакля Семен Серзин, ранее снявший фильм по пьесе Данилова «Человек из Подольска», – воспитанник режиссерской мастерской профессора Вениамина Фильштинского, создатель и руководитель независимого театрального объединения «Невидимый театр» в Петербурге.



