Новому фильму Верховена «Искушение» отказали в выдаче прокатного удостоверения

Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Искушение» нидерландского и американского режиссера Пола Верховена, сообщает пресс-служба министерства.

В материалах Минкультуры говорится, что решение отказать ООО «КАПЕЛЛА ФИЛЬМ» в выдаче прокатного удостоверения на художественный фильм «Искушение» было принято на основании подпункта «ж» пункта 18 Правил выдачи. Отказ в выдаче и отзыве прокатного удостоверения на фильм предполагает несоответствие картины федеральным законам РФ.

Премьерный показ картины Пола Верховена «Искушение» (Benedetta) в России был запланирован на 7 октября 2021 года. В основу фильма легла книги Джудит Браун «Нескромные поступки».

Сюжет киноленты расскажет о событиях в католическом монастыре в XVII столетии, в которых принимает участие монахиня Бенедетта Карлини, над которой начинается суд по обвинению в прелюбодеянии и одержимости дьяволом. Ранее Минкультуры также отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму-победителю Берлинале-2021 «Неудачный трах, или Безумное порно» Раду Жуде, поскольку его содержание не соответствует законодательству РФ.

Фото: кадр из фильма