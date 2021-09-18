Естественно-научное музейное направление будут развивать в Новгородской области

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и генеральный директор Политехнического музея Елена Проничева подписали в Великом Новгороде соглашение о сотрудничестве, сообщает Минкультуры России.

«Мы рады, что в Год науки и технологий Политехнический музей развивает свое региональное присутствие, расширяет географию своей экспозиционно-выставочной, проектной и методической деятельности. Соглашение позволит расширить форматы и создать новые площадки научной коммуникации, качественно дополнить базу для подготовки высококвалифицированных кадров для региона», – отметила Министр культуры России Ольга Любимова.

Соглашение в первую очередь направлено на развитие на территории Новгородской области музейной и культурно-просветительской деятельности, распространение научных и научно-технических знаний, демонстрацию достижений науки и технологий.

«Это очень важный для нас документ, поскольку мы стараемся, чтобы крупные федеральные центры открывали свои филиалы в регионах. В регионе есть увлеченные дети, которые с радостью придут учиться, и нам важно, чтобы таких ребят становилось всё больше, чтобы разные ребята приходили на экскурсии, и просто заинтересованные, и уже те, кто хочет связать свою жизнь с наукой. Первый шаг сделан, а дальше у нас большие планы», – добавила Ольга Любимова.

Документ предусматривает участие в совместных выставочных, образовательных и культурно-просветительских проектах, научно-практических конференциях, симпозиумах, семинарах по актуальным вопросам развития науки и техники, фестивалях науки, выставках результатов инновационной деятельности и иных форм продвижения и популяризации науки, образования и культуры.

«Соглашение о сотрудничестве открывает новые возможности для популяризации научно-технических знаний в Новгородской области. Уверена, что договорённости о совместной работе станут стимулом для развития исследований, создания новых методов, форматов и площадок научной коммуникации, организации временных выставок с использованием предметов из фондов Политехнического музея, мероприятий публичной программы. Будем рады совместной работе с новгородскими коллегами и надеемся, что наши проекты внесут свой вклад в техническое и инновационное развитие региона, подготовку высококвалифицированных кадров для передовых секторов экономики», – рассказала генеральный директор Политехнического музея Елена Проничева.

Закрепленные соглашением договоренности о партнерстве с крупнейшим музеем науки и технологий в России позволят активно развивать еще одно музейное направление в Новгородской области – естественно-научное.

«Вы помните, когда мы закладывали первый камень Новгородской технической школы, вы меня спрашивали о том, есть ли у нас преподаватели, что будет в здании и чем оно будет наполнено. И вот всё начинает связываться воедино. Благодаря поддержке Министерства культуры у нас появляется музей, посвященный инженерным технологиям. Спасибо здесь Политеху. У нас дети теперь не просто будут создавать какие-то виртуальные истории по VR, они будут делать совершенно конкретные для кино практические вещи. Начинает складываться определенная современная инфраструктура вокруг тех целей, которые мы с вами ставим по развитию региона», – подчеркнул губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Глава региона также поблагодарил Ассоциацию продюсеров киноиндустрии.

Политехнический музей – один из старейших научно-технических музеев мира, основанный в 1872 году. На протяжении своего существования он не раз становился свидетелем важнейших исторических и политических событий российской жизни, фундаментальных научных открытий, местом встреч с выдающимися учеными, инженерами, литераторами, деятелями культуры и искусства. В его фондах собраны и бережно хранятся более 200 тысяч уникальных предметов и механизмов, иллюстрирующих этапы развития отечественной и мировой научной и инженерной мысли. Фонд Политехнической библиотеки начитывает около 3,5 млн книг и периодических изданий.

Сегодня Политехнический музей является центром научного просвещения и неформального образования для самой широкой аудитории. На столичных и региональных площадках музей организует временные выставки, регулярно проводит встречи с учеными, дискуссии о новинках научно-популярной литературы, концерты, спектакли и другие мероприятия.

Фото: пресс-служба Минкультуры России