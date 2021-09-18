Лекторий Музеев Московского Кремля открывает новый сезон

В Лектории Музеев Московского Кремля в субботу открывается новый сезон, авторские циклы лекций читают научные сотрудники музея, кураторы выставок, крупнейшие специалисты по истории и искусству России и Западной Европы из лучших вузов страны и Академии наук, предусмотрены программы для детей, сообщает пресс-служба музея.

В сообщении пресс-службы говорится, что взрослых и детей ждут лекции, посвященные истории России, Кремлю в XX веке, парадным церемониям и повседневной жизни, развлечениям царского и императорского двора, русской архитектуре, живописи кремлевских соборов, покровителям искусства Европы и Америки и многому другому. Отдельные циклы посвящены 800-летию со дня рождения Александра Невского и 300-летию со времени утверждения Российской империи.

В списке тем – история архитектурного ансамбля Московского Кремля, шедевры в собрании Оружейной палаты, окружение Петра Великого, история резиденций российских и европейских правителей. Кроме того, будет продолжен цикл «Знаменитые музеи мира».

В 2021 году начинаются и новые циклы лекций. Один из них посвящен искусству интерьера в Европе и России в XIX – начале XX века, другой расскажет о роли заказчика в истории искусства Европы и Америки от Возрождения до XX века.

Для детей 9-14 лет предназначены лекционные циклы, которые позволят узнать об истории России и Западной Европы больше, чем написано в школьных учебниках. Дети с 11 лет могут узнать об истории России в XV-XVII веках и императорах XVIII века.

Фото: официальный сайт Музеев Московского Кремля