Для Уральской индустриальной биеннале откроют три дополнительные площадки

Организаторы VI Уральской индустриальной биеннале современного искусства откроют дополнительные площадки в Екатеринбурге – в уральском филиале Пушкинского музея, фотографическом музее «Дом Метенкова» и музее истории и археологии Урала, сообщает пресс-служба биеннале.

Публичная программа биеннале стартовала 16 сентября. Начало основной программы запланировано 2 октября и пройдет до 5 декабря в Екатеринбурге и ряде городов Урала.

В сообщении пресс-службы говорится, что дополнительными площадками выбраны еще три – Уральский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина (ГЦСИ Екатеринбург), Фотографический музей «Дом Метенкова», Музей истории и археологии Урала. Главными площадками станут цех автоматизированного механообрабатывающего производства Уральского оптико-механического завода, Екатеринбургский государственный цирк, бывший кинотеатр «Салют» и Главпочтамт.

Каждая из заявленных территорий будет олицетворять одного из персонажей романа Евгения Замятина «Мы». Оптико-механический завод становится «Интегралом», остальные площадки раскрывают образы персонажей и локаций: кинотеатр «Салют» – персонажа Д-503, цирк – O-90 и почта – I-330, Фотографический музей – R-13, Музей истории и археологии Урала – Древний дом, Уральский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина – Зеленая стена.