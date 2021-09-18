Фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи в формате делового форума

Российский фестиваль «Кинотавр» откроется в Сочи в субботу премьерой документальной картины «Нас других не будет» Петра Шепотинника о Сергее Бодрове-младшем, сообщает ТАСС.

Смотр пройдет в деловом формате из-за пандемийных ограничений, рассказали организаторы мероприятия. Уже второй год открытый российский фестиваль «Кинотавр» в Сочи пройдет осенью из-за пандемии коронавируса.

«Мы все прекрасно пониманием ограничения и обстоятельства, поэтому, как в прошлом году, когда нам удалось найти разумный компромисс между фестивальными мероприятиями и конкурсными показами, деловой программой и требованиями Роспотребнадзора, так и в этом году, согласно инструкциям, регламентам Роспотребнадзора и тем мерам, которые принимаются в Краснодарском крае, будет организован деловой форум «Кинотавр»», – рассказал на пресс-конференции президент смотра Александр Роднянский.

Фестиваль откроет документальная картина «Нас других не будет» Петра Шепотинника, который переосмысляет феномен личности Сергея Бодрова-младшего. Об актере и режиссере в фильме расскажут его близкие друзья и соратники – продюсер Сергей Сельянов, композитор Вячеслав Бутусов, художник Надежда Васильева, на архивных кадрах зрители увидят самого Бодрова-младшего и режиссера Алексея Балабанова, чьи фильмы «Брат» и «Брат-2» сделали актера киногероем 1990-х.

В рамках торжественной церемонии Сельянову вручат почетный приз за уникальное продюсерское чутье и поддержку российских талантов. Закроет смотр драма «Разжимая кулаки» Киры Коваленко. Фильм ученицы Александра Сокурова удостоился главного приза в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля в этом году.

Фото: кадр из фильма