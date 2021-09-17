Ольга Любимова приедет с рабочей поездкой в Великий Новгород.

Министр культуры посетит регион 18 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

Глава федерального ведомства посетит Новгородский академический театр драмы им. Ф.М. Достоевского, а также примет участие в подписании трехстороннего соглашения между правительством Новгородской области и ФГБУК «Политехнический музей».

Свои подписи под документом поставят губернатор Новгородской области Андрей Никитин, генеральный директор Политехнического музея Елена Проничева. Соглашение предусматривает участие в совместных выставочных, образовательных и культурно-просветительских проектах, научно-практических конференциях по актуальным вопросам развития науки и техники. В настоящее время рассматривается вопрос об открытии в регионе филиала музея.

Ольга Любимова Также примет участие в заседании Попечительского совета Новгородского музея-заповедника.