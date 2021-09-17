Юбилейный гала-вечер Алексея Гориболя состоится в Москве

Юбилейный вечер «Избранное» известного пианиста Алексея Гориболя состоится 9 октября в «Зарядье», сообщает пресс-служба парка.

Пианист, музыкальный деятель, продюсер, художественный руководитель фестивалей и культурно-просветительских проектов, Заслуженный артист России, один из выдающихся отечественных мастеров камерного ансамбля, концерты которого проходят в лучших залах мира отметит свое 60-летие вместе с известнейшими российскими артистами. В первом отделении Гориболь предстанет в роли солиста, ансамблиста, концертмейстера.Вместе с ним выступят известные, музыканты нашей страны, с которыми Алексея Гориболя связывают многие годы совместного творчества – Полина Осетинская (фортепиано), Александр Тростянский (скрипка), Рустам Комачков (виолончель), певицы Олеся Петрова (меццо-сопрано), Наталья Петрожицкая (сопрано), Альбина Латипова (сопрано).

Во втором отделении прозвучит музыка к кинофильмам, произведения А.Чайковского и Л.Десятникова, а также фрагменты музыкально-поэтических программ Алексея Гориболя с популярными российскими артистами – Ингеборгой Дапкунайте (Фрагменты проекта «Детский альбом Чайковского» по стихам В. Павловой, фортепианному альбому П. Чайковского с видеоинсталляцией работ художницы И. Корсаковой), Сати Спиваковой и Владимиром Кошевым (Фрагменты программы «Как свежи были розы»). Знаменитую хореографическую миниатюру М.Фокина «Лебедь» К.Сен-Санса под аккомпанемент А.Гориболя исполнит выдающаяся российская балерина Диана Вишнева, с которой музыканта связывает большая и плодотворная творческая дружба.

Фото: пресс-служба парка «Зарядье»



