Посвященная Ивану Грозному мультимедийная выставка начала работу в парке «Зарядье»

Мультимедийная выставка «1-й ЦАРЬ. московский. грозный» открылась в старом Английском дворе парка «Зарядье» в Москве, сообщает пресс-служба парка.

«В одном из древнейших гражданских зданий Москвы – старом Английском дворе парка «Зарядье» – в рамках нового проекта «Подклет» открылась выставка «I-й ЦАРЬ. московский. грозный». Она посвящена первому русскому царю и личности, непосредственно связанной с историей здания - дома, пожалованного Иваном IV англичанам и ставшего первым официальным представительством иностранной державы в Москве», говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе также добавили, что центральным экспонатом первой выставки нового проекта стал бюст Ивана Грозного – антропологическая реконструкция, созданная в 1963-1965 годах профессором Михаилом Герасимовым по останкам царя, найденным при раскопках в приделе Иоанна Предтечи в Архангельском соборе Московского Кремля. Процессу реконструкции и научному методу Герасимова посвящен короткий видеофильм, который зрители увидят на мультимедийной стене.

Мультимедийная составляющая дополнена фрагментами киноэпопеи Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» (1944-1945) и многосерийного фильма «Грозный» (2020). Посетители увидят интервью с режиссером фильма Алексеем Андриановым и сценаристом Тимуром Эзугбаей, которые рассказали, какие источники использовались в процессе работы над фильмом, кем для них стал первый русский царь, какие черты и поступки Ивана Грозного, на их взгляд, наиболее значимые для истории. Выставка продлится до 31 октября.

Фото: общественное достояние