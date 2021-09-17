Куда пропала звезда «Странных взрослых» Маргарита Сергеечева

Маргарита Сергеечева — белокурая девочка, героини которой запоминались с первого взгляда. Она начала играть в кино в детском возрасте. В 11 лет уже прославилась на весь Советский Союз. Став взрослой, она пропала. Куда исчезла талантливая актриса?





Детская непосредственность





В кино Маргарита оказалась благодаря себе. Однажды мама привела девочку в БДТ. Девочке так понравилось представление, что она пробралась за кулисы. Там ее заметил актер и режиссер Ефим Копелян. Он пообщался с девочкой и записал ее телефон. Затем ей стали приходить предложения проб. Одной из первых работ стал озвучка мальчика. Уже тогда Маргарита продемонстрировала свои способности. Еще через несколько лет она появилась в кадре — снялась в «Где это видано, где это слыхано», «Капитане», «Подзорной трубе».





В 11 лет ее ждала большая слава, которая пришла после фильма «Странные взрослые». Она сыграла девочку из детдома, которая нашла семью. Юная актриса играла с мастерами — Львом Дуровым и Зиновием Гердтом.





После окончания школы Маргарита поступила в театральный институт, который окончила с отличием. После она уехала в Москву. Она признавалась, что не хотела всю жизнь играть в ТЮЗе мальчишек и старух. Она обладала своеобразной внешностью, которая сочеталась с низким голосом. Из-за этого девушка вряд ли могла рассчитывать на главные роли. Актерская карьера в столице тоже не была успешной.





Новый поворот





Бойкая Маргарита решила не отчаиваться и сменить профессию. В 1989 году она поступила в медицинский институт и окончила его. Вернулась в родной город, где поступила на работу в больницу скорой помощи. Девушка пошла по стопам матери, которая раотала участковым терапевтом.





Кинематографическое прошлое осталась позади. Если ее узнавали на улице, она говорила, что люди ее с кем-то перепутали. Маргарита нашла себя в помощи людям. Она много и усердно работала.





Удар судьбы





В 44 года пришла беда — у Маргариты случился инсульт. Половину тела парализовало. Ей пришлось перенести сложную операцию и длительную реабилитацию. Полностью восстановить работу правой руки так и не удалось. Маргарита не могла работать. Ей помогала мама, которая уже была на пенсии.





О личной жизни актрисы и врача известно немного. Она дважды была замужем: за театральным постановщиком Эриком Горошевским и режиссером Рудольфом Фрунтовым. Оба брака продлились недолго.





Сегодня





Маргарита Сергеечева живет с мамой и котами. Она активно вытсупает в защиту животных. Семье сложно живется, потому что нет возможности работать. Из средств к существованию — только пенсии.





Несмотря на трудности, Маргарита осталась одновременно хрупкой и стойкой. Она сохранила привычку говорить прямо и честно, чем подкупала многих людей.





Фото: кадр из фильма «Странные взрослые»