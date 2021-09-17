Выставка «Жизнь с вирусами» пройдет на ВДНХ

17 сентября в павильоне № 67 «Карелия» на ВДНХ начинает работу выставка Политехнического музея «Жизнь с вирусами», посвященную борьбе человека с эпидемиями, сообщает пресс-служба ВДНХ.

Экспозиция рассказывает о вирусах и эпидемиях в разные периоды эволюции человечества и способах борьбы с ними. Проект организован при поддержке «Национальной иммунобиологической компании» («Нацимбио») Госкорпорации Ростех.

Министр здравоохранения РФ Олег Гриднев поблагодарил за организацию «такой правильной и нужной выставки, которая показывает всем нам, что нынешняя пандемия это не что-то появившееся впервые. Он добавил, что все поколения человечества живут с вирусами, и эпидемии периодически возникают, и мы видим исторически, что люди постоянно находятся в борьбе с вирусами, инфекционными болезнями. По словам чиновника, нашим единственным спасением в этой борьбе является коллективный иммунитет.

«Вакцинация в нынешних условиях является не только медицинским вмешательством. Вакцинация, прежде всего, является актом гражданской солидарности самого человека по отношению к своим близким, к своим родным, и по отношению к обществу. Выставка показывает это очень красноречиво», — сказал заместитель на открытии экспозиции.

«Ещё два года назад вирусы были предметом интереса узкого круга специалистов — медиков, вирусологов и эпидемиологов. Но пандемия напомнила, каким огромным разрушительным потенциалом обладают вирусы, полностью изменив за короткий период уклад жизни всего человечества. На волне ажиотажа вокруг коронавируса появился запрос со стороны обычных людей на понимание природы вирусов. Мы хотели, чтобы создавшийся информационный вакуум был заполнен достоверной научной информацией, а не домыслами, — говорит Андрей Загорский, генеральный директор «Нацимбио». — Наш проект с Политехом — это ответ на существующий в обществе запрос, созданный в интересном современном формате. Мы организовали его с помощью ведущих российских экспертов в сфере вирусологии, эпидемиологии и социологии».

«Этой выставкой музей открывает серию экспозиций, посвящённых наиболее значимым вызовам современного мира. Выставка проходит в канун 150-летия музея. В следующем, юбилейном для нас году мы намерены активно расширять выставочную программу, используя богатейшие коллекции наших фондов, развивать роль Политехнического музея как главной российской площадки для диалога о науке и популяризации научного знания», — сказала генеральный директор Политехнического музея Елена Проничева на открытии экспозиции. Она также сообщила, что в 2022–2023 годах планируется экспонирование выставки «Жизнь с вирусами» в ряде регионов России.

Экспозиция разработана с участием ведущих российских специалистов в сфере вирусологии, эпидемиологии и социологии и опирается на данные исследований. Четыре тематических зала выставки простым и понятным языком рассказывают об одной из самых актуальных тем современного мира — пандемии.

Выставка состоит из мультимедийного и графического контента, который дополнят экспонаты из фондов Политехнического музея и предоставленные партнёрами. Так, например, в её историческом разделе зрители смогут увидеть часть музейной коллекции микроскопов, один из которых по легенде принадлежал знаменитому российскому хирургу Николаю Ивановичу Пирогову (1810–1881). Эта часть экспозиции поможет зрителям представить, сколь долгой и непростой была борьба человечества с возбудителями инфекций. Научный раздел выставки расскажет о том, какими бывают микроскопические организмы, вызывающие болезни, и как наука помогает бороться с ними. Здесь же посетители смогут узнать, как работают вакцины от коронавирусной инфекции, что такое календарь вакцинаций для детей и взрослых. Последний зал экспозиции полностью посвящён влиянию пандемии на современный мир и тому, к каким переменам в повседневном укладе жизни она уже привела.



Фото: пресс-служба Минкультуры России