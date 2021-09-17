Международный фестиваль актуальной классики re:Formers Fest пройдет в Зарядье

III Международный фестиваль актуальной классики re:Formers Fest пройдёт со 2 октября по 12 октября 2021 в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба фестиваля.

В этом году фестиваль представит уникальную международную программу, звезды которой – гуру южно-индийской карнатик музыки Б С Манджунатх и Варияшри Венугопал, американский хореограф, постановщик шести опер Роберта Уилсона Джона Бокаер, французский квартет саксофонистов «Хабанера», победитель конкурса Dutch Classical Talent, уникальное сопрано из Канады Элизабет Хетерингтон, саксофонист Виталий Ватуля, пианистка Мария Немцова, скрипачи Роман Минц и Илья Мовчан, альтист Сергей Полтавский, клавесинистка Лиза Миллер.

Гостей фестиваля ждут российские премьеры: на концерте-открытии в Парке Зарядье будут представлены новейшие камерные сочинения, а на заключительном концерте в Московской консерватории прозвучат фортепианный концерт Skyfall Якоба тер Вельдхауса и Dances Луи Анриессена. Одним из самых необычных событий фестиваля станет музыкально-хореографическая поэма «Обратная перспектива», где Джона Бокаер, замечательный молодой хореограф из США представит уникальный опыт соединения классической музыки и танца, а один из основателей фестиваля, Виталий Ватуля, станет полноправным участником хореографической постановки: он играет на саксофоне, одновременно исполняя хореографические движения.

Концерты пройдут на лучших академических площадках обеих столиц: парке «Зарядье», Московской консерватории, концертном зале «Зарядье», ГМИИ им. Пушкина, Яани Кирик (Санкт-Петербург). Французские, американские, канадские, индийские и российские виртуозы сыграют восемь концертов и проведут четыре интерактивных мастер-класса.

Организаторы фестиваля поделили, что в этом году, несмотря на жесткие ограничения и пандемию им удалось собрать действительно необычную и интересную международную программу. Партнерами фестиваля выступили посольство Королевства Нидерландов, посольство Франции, Фонд Президентских грантов, Парк Зарядье, отель Кортъярд Марриотт, компания Yamaha.

Фото: пресс-служба фестиваля re:Formers Fest