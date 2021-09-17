Театр Армена Джигарханяна обновит творческую концепцию и сменит название

Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна обновляется, он получит новое название, будет обновлена творческая концепция, сообщает ТАСС.

Грядущие изменения в жизни театра представят на пресс-конференции в онлайн-формате в пресс-центре ТАСС 22 сентября 2021 года. В ней примут участие Художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, архитектор, художник Евгений Митта, актеры Сергей Чонишвили, Алексей Шевченков, Инга Оболдина и Ольга Кузина.

Они расскажут о том, как в ближайшее время изменится театр, его новом названии и премьерах 26-го сезона. Также станет известно о новой репертуарной политике и обновлении творческой концепции, сохранении наследия Армена Джигарханяна.

Фото: общественное достояние