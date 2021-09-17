Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах 17–19 сентября

16 сентября в прокат вышли интересные фильмы, на которые стоит потратить время. В подборке «Культуры» — кино для разного настроения.





«Тайна сестер Макалузо»





Фильм сняла Эмма Данте по своей пьесе. Он участвовал в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля в 2020 году. Действие разворачивается в Палермо, где пять сестер живут без родителей. Старшей из них 18 лет. Они зарабатывают на жизнь сдачей в аренду голубей, которых разводят в доме. Жизнь девочек кажется беззаботной, пока не случилось несчастье. Смерть одной из сестер кардинально меняет их жизнь и отношения между ними.





«Узники страны призраков»





Исполнитель главной роли Николай Кейдж назвал фильм японского режиссера Сиона Соно «самым диким боевиков» в своей карьере. С ним сложно не согласиться: кино лихо превращается в постапокалиптический абсурд с элементами комедии. Местный тиран вызволяет из тюрьмы сорвиголову, которому поручает найти свою внучку. Девушка оказывается сбежавшей из его гарема рабыней (София Бутелла). Героя одевают в костюм, который может взорваться при любом неподходящем раскладе. Выйдя в мир, он попадает в ядерную пустыню, где обитают странные племена, призраки и разыскиваемая девушка, с которой что-то не так.





«Сюзанна Андлер»





Героиня Шарлотты Генсбург осматривает дом на Лазурном берегу, где планирует встретиться с молодым любовником. Она замужем за миллионером, который постоянно изменяет ей. Она воспитывает детей, ведет порядочный образ жизни. Впервые Сюзанна заводит отношения с другим мужчиной, с которым встречается дольше, чем предполагала. Женщине предстоит сделать выбор между ролью несчастливой жены и матери и свободой.





«Безумное кино для взрослых»





Школьная учительница Эми попадает в сложную и щекотливую ситуацию. Интимное видео с ее участием утекает в интернет. Родители требуют немедленно уволить ее. Однако Эми не собирается сдаваться и отказываться от преподавательской карьеры. Фильм румынского режиссера Раду Жуде представили на Берлинале в этом году, где он завоевал главную награду. Не обошлось без сатиры и комедии. Без них автору сложно говорить о закостеневшем мировоззрении, которое он препарирует. Фильм имеет открытый финал.





«Дюна»





Пожалуй, самый ожидаемый фильм этого года — экранизация романа Фрэнка Герберта от Дени Вильнева. Человечество проживает на разных планетах. В центре сюжета — планета Арракис, в песках которой обитают гигантские черви, а в пещерах живут фремены. Она представляет большую ценность, потому что на Арракисе добывают вещество, необходимое для перемещений по Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, может управлять всем миром. Два Дома межгалактической империи вступают в борьбу за контроль над планетой.





«Мотель «Нигде»





Певица Энни Кларк (St. Vincent) хочет снять документальный фильм о себе в преддверии нового тура. Она доверяет съемки подруге Кэрри Браунштейн. Режиссер собирает материал, но не справляется со сложной задачей. В жизни Энни Кларк совсем не такая, как St. Vincent на сцене. Кэрри сообщает, что Энни настолько скучна, что кино просто разваливается. После этого отношения между женщинами меняются.





Фото: кадр из фильма «Тайна сестер Макалузо»