Актрисы, ушедшие слишком рано

Марина Левтова





Актриса успела сыграть около 70 ролей в кино. Зрители запомнили ее образы в фильмах «Визит к Минотавру», «Подземелье ведьм» и других. Дебют в кино состоялся еще в школьные годы. Левтова сыграла в фильме «Ключ без права передачи». После окончания школы она поступила во ВГИК. На втором курсе продолжила сниматься в кино. Во время съемок «Юности Петра» познакомилась с будущим мужем, в браке с которым родила дочь Дарью Мороз. Она пошла по стопам матери, став актрисой.





Левтова скончалась на 41-м году жизни в результате происшествия. Она каталась на снегоходе с дочкой и друзьями. Снегоход перевернулся. Левтова получила серьезные травмы и умерла в больнице. Мужчина, управлявший снегоходом, скончался через полгода из-за осложнений от полученных травм. Дочь актрисы получила переломы и травмы.





Наталья Юнникова





С детства мечтала стать актрисой. Окончила Театральный институт им. Щепкина. После окончания учебы уехала в Израиль вместе с супругом. Там работала ведущей и сценаристом на телевидении, затем — в простпродакшне. По возвращении в Россию, начала сниматься. Юнникова прославилась после выхода сериала «Возвращение Мухтара», в котором она сыграла следователя Василису Михайлову.





В 2017 году актриса находилась в своей квартире, где неудачно упала и получила серьезную травму головы. Врачи не смогли ей помочь. Она умерла в 36 лет.





Анастасия Иванова





Окончила Школу-студию МХАТ. После учебы играла в театрах во Владимире и Москве. В кино у нее было мало работ. Роль Лиды в «Не могу сказать "прощай"» стала успешной. Однако за ней не последовал шквал предложений от режиссеров. С началом перестройки Иванова оказалась совсем невостребованной. Актриса тяжело переживала отсутствие возможности сниматься.





Ее жизнь окончилась печально. Звезда фильма «Не могу сказать "прощай"» ушла в возрасте 34 лет. Иванова была убита в квартире в Москве. По версии следствия, убийцей был знакомый, потому что женщина сама впустила его в дом. Следов взлома не обнаружили. Предполагаемый убийца был родственником одного из ее коллег, который умер. Мужчина предложил Ивановой помянуть умершего. Пока она накрывала на стол, он достал нож и нанес ей несколько ударов, затем задушил. Он похитил видеомагнитофон и еще некоторые вещи. Труп Анастасии Ивановой наше муж Борис Невзоров. Преступника не смогли задержать, он умер в результате ссоры с сыном своей сожительницы.





Фото: кадр из фильма «Не могу сказать "прощай"»