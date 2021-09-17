Любимова посетила здание Национального балета «Кострома»

Министр культуры РФ также побывала в хореографическом колледже «Губернская балетная школа».

Президент балетного коллектива Елена Царенко рассказала, что Национальному балету «Кострома» в 2021 году исполняется 30 лет, и за эти годы труппе удалось реализовать ряд масштабных проектов, самый важный из которых — создание собственной базы международного центра балетного искусства.

На счету Национального балета «Кострома» гастроли во Франции, Великобритании, Испании и многих других странах мира. Коллектив принимал участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, презентации Костромской области и проектов балета «Танцевальная увертюра мира» и «Международной творческой даче» в Пекине. В 2021 году балет провел благотворительный героико-исторический тур «Домой с Победой!», в рамках которого показал спектакли в пяти городах воинской славы России: Воронеже, Белгороде, Курске, Орле, Брянске, а также в Минске.

«Мы очень рады, что постепенно возвращается привычная для вас гастрольная жизнь. Будем надеяться, что гастролей станет больше, что откроются границы и появится возможность пускать большее число людей в залы. Это зависит от каждого из нас, нам необходимо беречь себя и своих близких», — подчеркнула Ольга Любимова.

Фото: Минкультуры России